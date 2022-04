Foot - Barcelone

Barcelone - Polémique : Laporta répond au gros coup de gueule de Xavi !

Publié le 15 avril 2022 à 11h00 par La rédaction

La présence en très grand nombre des supporters de l’Eintracht Francfort ne semble pas avoir plu à Joan Laporta, pour qui tout cela est scandaleux.

Le match retour des quarts de finale de Ligue Europa entre le FC Barcelone et l’Eintracht Francfort fait scandale. Pourtant, si sur le terrain les Blaugrana se sont inclinés sur le score de 2-3, le principal problème se trouve bel et bien en tribune. En effet, entre 20 000 et 30 000 supporters Allemands ont fait le déplacement au Camp Nou en rachetant les billets mis en vente par certains abonnés catalans. Alors que Xavi a notamment avoué que cette situation n’a pas aidé le Barça, Joan Laporta s'est également indigné de cette affaire.

« C’est scandaleux et honteux »