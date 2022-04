Foot - Barcelone

Barcelone : Xavi avertit le Real Madrid pour le titre de Liga !

Publié le 10 avril 2022 à 23h55 par La rédaction

Alors que le FC Barcelone a réussi à rattraper une partie de son retard au classement de Liga, Xavi compte toujours essayer de dépasser le Real Madrid et d'être sacré champion.