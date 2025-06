Antoine Griezmann, son carton avec les filles !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Si Antoine Griezmann et Marine Lorphelin sont dans deux mondes différents, ils viennent pourtant du même endroit : Mâcon. Les deux étaient ainsi au collège ensemble, ce qui a donné lieu à une amusante anecdote racontée par l'ancienne Miss France. C'est comme ça qu'on a appris que le joueur de l'Atlético de Madrid avait la cote auprès des filles dès son plus jeune âge.

Star du football français, Antoine Griezmann s'épanouit aujourd'hui sous le maillot de l'Atlético de Madrid et ce depuis plusieurs années maintenant. Mais c'est du côté de Mâcon, d'où il est originaire, que tout avait commencé pour lui. C'est d'ailleurs dans la ville de Saône-et-Loire que Griezmann et Marin Lorphelin, ancienne Miss France, ont pu se côtoyer plus jeunes.

« Il faisait un carton auprès des filles » Invitée de Zack En Roue Libre, Marine Lorphelin a d'ailleurs livré une anecdote sur Antoine Griezmann et de sa cote auprès de la gente féminine durant sa jeunesse. C'est ainsi qu'elle a raconté : « J'étais au collège avec Antoine Griezmann, qui était la coqueluche de toutes les filles. Vous voyez il est plutôt pas mal. A l'époque, c'était un petit ado, avec les cheveux bouclés, longs, il faisait un peu surfeur. Et puis en plus, on savait tous qu'il jouait au football. Il faisait un carton auprès des filles. C'était impressionnant ».