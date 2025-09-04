Zinedine Zidane, l’invention qui lui a été fatale !

Axel Cornic

Véritable légende vivante du football français, Zinédine Zidane n’a pas eu la sortie que certains auraient aimé, avec ce carton rouge lors de la finale de la Coupe du monde face à l’Italie. Des années après Raymond Domenech, le sélectionneur de l’époque, est revenu sur cet épisode qui est resté dans les mémoires de tous les amateurs de football.

Tout semblait être parfait. Revenu en équipe de France après avoir annoncé sa retraite internationale, Zinédine Zidane a réalisé des prestations incroyables lors de la Coupe du monde 2006. Tout le monde se rappelle ses matchs contre le Brésil ou encore l’Espagne, mais c’est surtout celui contre l’Italie qui a marqué les esprits.

« Le quatrième arbitre a inventé l'arbitrage vidéo ce jour-là » On se souvient en effet de ce carton rouge pour Zidane, après son coup de tête sur le défenseur italien Marco Materazzi en toute fin de rencontre, qui avait sonné la fin de sa carrière. Et au micro d’Europe 1, Raymond Domenech a livré sa version des faits. « Le quatrième arbitre a inventé l'arbitrage vidéo ce jour-là. Personne ne l'avait vu, l'arbitre ne l'avait pas vu, le juge de touche ne l'avait pas vu, je ne dis pas que c'était bien » a expliqué celui qui a été sélectionneur des Bleus, de 2004 à 2010.