Zinedine Zidane disjoncte, il n’a toujours pas digéré !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Il y a 19 ans, en 2006, l’équipe de France perdait en finale de la Coupe du monde face à l’Italie. Une rencontre marquée par le coup de sang de Zinedine Zidane. En effet, lors des prolongations, le numéro 10 des Bleus avait disjoncté en assénant un coup de tête à Marco Marco Materazzi. Sélectionneur français à l’époque, Raymond Domenech n’a, aujourd’hui, toujours pas digéré.

La dernière image de Zinedine Zidane sur un terrain de football sera donc celle de son exclusion en finale de la Coupe du monde 2006. Face à l’Italie, le numéro 10 de l’équipe de France avait alors pété un plomb, cédant face aux provocations de Marco Materazzi et en lui assénant un coup de tête dans le torse. Une triste fin de carrière pour Zidane qui donne encore et toujours des regrets à Raymond Domenech, sélectionneur de l’équipe de France en 2006.

« Le quatrième arbitre a inventé l'arbitrage vidéo ce jour-là » Invité d’Europe 1, Raymond Domenech est donc revenu sur ce coup de tête de Zinedine Zidane en 2006. « Le quatrième arbitre a inventé l'arbitrage vidéo ce jour-là. Personne ne l'avait vu, l'arbitre ne l'avait pas vu, le juge de touche ne l'avait pas vu, je ne dis pas que c'était bien. Mais il y avait une petite télévision pour le cameraman qui était posée sur le côté. La Fifa l'a interdit maintenant. Ils ont dit que ça n'existait pas, mais moi je l'ai vu, elle y était. Le quatrième arbitre a vu les images et il a appelé l'arbitre pour lui dire. (…) Au départ, je croyais même que c'était David Trezeguet. Car ça lui était arrivé en Israël, il s'était battu avec un joueur et il avait été expulsé. Donc je me suis dit qu'il était dans le coup », a-t-il dans un premier temps confié Domenech.