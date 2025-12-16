Zidane : Un électrochoc annoncé, ça va être du lourd !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2026, l’équipe de France aura un nouveau sélectionneur après la Coupe du monde. Didier Deschamps va s'en aller et pour le remplacer, tous les regards se tournent vers Zinedine Zidane. Si rien n’est encore officiel, l’ancien du Real Madrid est très attendu. Une arrivée de Zizou qui pourrait d’ailleurs donner un certain coup de fouet aux Bleus.

Malgré certaines rumeurs qui l’annoncent au Real Madrid, l’avenir de Zinedine Zidane semble plus que jamais s’écrire à la tête de l'équipe de France. Cela fait maintenant quelques années que Zizou attend que la place se libère. Cela sera sera le cas en 2026 avec le départ de Didier Deschamps après la Coupe du monde. Désormais, tout le monde attend l’officialisation de Zidane sur le banc des Bleus.

« J’ai l’impression qu’il peut réveiller cette équipe de France » Pour Legend, Daniel Riolo a d’ailleurs fait une annonce concernant l’arrivée de Zinedine Zidane à la tête de l’équipe de France. C’est alors qu’il a fait savoir : « Zidane sera le meilleur sélectionneur de l’histoire de l’équipe de France ? Zidane sera probablement un très bon sélectionneur. J’ai l’impression qu’il peut réveiller cette équipe de France qui ennuie pas mal de monde aujourd’hui ».