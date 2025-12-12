Zidane : Son ex de retour ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A bientôt 38 ans, Karim Benzema continue de déployer un grand niveau sur les terrains de football, à Al-Ittihad en Arabie saoudite où il évolue depuis 2023. Le joueur français, qui a quitté le Real Madrid après 14 ans, a fait un pas en avant vers l'Equipe de France concernant un éventuel retour pour la Coupe du monde 2026. Un retour vraiment possible avant l'arrivée de Zinédine Zidane à la tête des Bleus ?

Malgré son immense carrière en club, Karim Benzema n'a pas eu la chance de connaître beaucoup de grands moments avec l'Equipe de France. Mais visiblement l'ancien attaquant du Real Madrid n'a pas totalement tiré un trait. Dans L'Equipe, il a même ouvert la porte en signifiant que « si on [l']appelle, il vient, il joue. » Des déclarations qui sonnent comme un véritable aveu selon Daniel Riolo.

Benzema de retour avec les Bleus ? Depuis son départ du Real Madrid, Karim Benzema est moins sur les radars et il a disparu de l'Equipe de France. Mais il n'aurait pas éliminé un éventuel retour alors que la Coupe du monde 2026 se profile à l'horizon. Celui qui avait déjà été banni pendant 6 ans a fait un premier retour en 2021. « Le fond de l'interview c'est de dire : "j'ai envie de jouer de la Coupe du monde." Et il a envie de jouer la Coupe du monde parce qu'il avait été en guerre en 2016 avec Deschamps. C'était une guerre profonde suite aux propos de Benzema, et cela ne l'avait pas empêché de revenir une première fois pour jouer l'Euro. Et il était également dans le groupe en 2022 (...) Il est totalement dans une entreprise de communication de dire : "je veux jouer la Coupe du monde" » réagit Daniel Riolo dans l'After Foot de RMC.