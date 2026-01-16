Zidane : Le coup de foudre en équipe de France !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Sacrés champions du Monde en 1998 et champions d'Europe en 2000 sous le maillot de l'équipe de France, Zinedine Zidane et Lilian Thuram ont belle histoire commune avec les Bleus. Une histoire qui avait démarré lorsque Thuram n'avait que 17 ans, et l'ancien défenseur avoue avoir été tout de suite sous le charme de Zidane et de son immense qualité balle aux pieds.

Interrogé dans les colonnes de L'EQUIPE en 2021, Lilian Thuram évoquait les moments les plus marquants de sa carrière de joueur et notamment sa rencontre en équipe de France de jeunes avec un certain Zinedine Zidane. L'ancien latéral droit (ou défenseur central) des Bleus raconte son véritable coup de foudre sportif pour Zidane, qui l'a immédiatement ébloui de par ses qualités techniques.

« Je n'avais jamais vu ça » « Le meilleur joueur avec lequel j’ai joué ? Zinédine Zidane. La première fois que je l'ai rencontré, en équipe de France, j'avais 17 ans et demi. À l'échauffement, il jonglait, lançait des ballons très haut en l'air et jonglait à nouveau derrière. Je n'avais jamais vu quelqu'un de mon âge faire ça avec un ballon. Puis j'ai suivi son évolution jusqu'au joueur confirmé qu'il est devenu en Italie. Je n'aimais pas qu'on laisse croire qu'il était simplement doué et talentueux. Zidane était surtout un très gros travailleur, extrêmement rigoureux, avec beaucoup de caractère », confie Lilian Thuram, qui a d'ailleurs bien failli évoluer en club avec Zinedine Zidane puisque le Real Madrid souhaitait le recruter en 2001.