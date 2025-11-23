Zidane - La séparation est officielle : Nouvelle annonce cash !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

La Fédération Française de Football et Didier Deschamps ont officialisé en début d'année civile 2025 leur séparation, qui sera effective après la Coupe du Monde 2026. Zinedine Zidane est d'ores et déjà pressenti pour venir lui succéder au poste de sélectionneur de l'équipe de France, mais pour l'instant, le président Philippe Diallo continue d'entretenir le mystère.

La nouvelle avait été officialisé en janvier 2025 : Didier Deschamps s'apprête à quitter son poste de sélectionneur de l'équipe de France après quatorze ans de bons et loyaux services, et cette séparation se fera donc au terme de la Coupe du Monde 2026 qui sera disputée en Amérique l'été prochain. Zinedine Zidane fait bien évidemment figure de grand favori pour venir lui succéder, mais la Fédération Française de Football reste très prudent dans sa communication à ce sujet, à l'image de son président Philippe Diallo.

« Ce n'est pas du tout un faux suspense » Interrogé dans les colonnes de L'EQUIPE, le patron de la FFF refuse d'évoquer frontalement la piste Zinedine Zidane pour l'après-Deschamps : « Il appartiendra à la Fédération d'être prête le moment venu. Ce moment, on le connaît, puisque Didier a annoncé qu'il ne souhaitait pas poursuivre sa mission. Étant qualifiés, cela nous amène, j'espère, en juillet 2026. On a donc largement le temps. Zidane ? Ce n'est pas du tout un faux suspense. C'est simplement un respect par rapport à l'équipe en place, Didier et son staff sont là depuis maintenant quatorze ans. Je ne veux pas introduire d'éléments qui pourraient perturber la préparation de l'équipe de France », indique Diallo.