«C'est fini» pour Zidane : L'annonce choc en plein direct !

Ces derniers jours, Karim Benzema a ouvert la porte à un retour en équipe de France, notamment pour évoluer sous les ordres de Zinedine Zidane. Cependant, Jean-Pierre Papin affirme qu'un retour de l'ancien attaquant du Real Madrid paraît très improbable et écarte déjà cette hypothèse.

Interrogé sur un possible retour en équipe de France, Karim Benzema n'avait pas fermé la porte dans une interview accordée à AS : « L’équipe nationale, c’est encore un peu loin, mais on ne sait jamais. Je me concentre sur ce que j’ai maintenant ». D'autant plus que Zinedine Zidane sera probablement le futur sélectionneur. « Zidane prochain sélectionneur ? Je pense qu’il a tout ce qu’il faut pour y arriver. Il l’a prouvé au Real Madrid. Il y a un autre entraîneur maintenant, mais je pense que Zidane est le numéro un », ajoutait Karim Benzema. Mais pour Jean-Pierre Papin, cela n'arrivera pas.

Papin brise le rêve des retrouvailles entre Benzema et Zidane « Je pense que c’est un peu tard maintenant… J’aime beaucoup Karim. Il m’a fait repenser à certaines choses que j’avais faites dans le passé. Mais bon, dans sa com’… Cela fait deux ans que tu es parti en Arabie saoudite, il s’aperçoit que Zidane est en train d’arriver en Equipe de France, lui qui a été son coach au Real, et tu commences à balancer que tu veux rentrer, que pourquoi pas un retour… A 37 ans maintenant, je pense que c’est trop tard pour lui », confie-t-il au micro de Rothen s'enflamme sur RMC.