Zidane, Henry… Riolo lâche une confidence étonnante pour cette star

Benjamin Labrousse

Auteur de son 122ème match avec l’équipe de France ce jeudi soir face à l’Irlande, Antoine Griezmann est incontestablement l’un si ce n’est la pièce maîtresse de Didier Deschamps chez les Bleus. Si son statut de légende en sélection semble difficilement contestable, Daniel Riolo estime même que le natif de Mâcon joue dans la même catégorie que Zinédine Zidane et surpasse déjà Thierry Henry...

Ce jeudi soir, l’équipe de France a enchaîné avec une cinquième victoire en autant de matchs lors des qualifications de l’Euro 2024. Face à l’Irlande au Parc des Princes, les partenaires de Kylian Mbappé et d’Antoine Griezmann se sont imposé 2 - 0. Remplacé en toute fin de rencontre par Eduardo Camavinga, le métronome de l’Atlético Madrid semble parti pour quelques belles années supplémentaires au sein de l’entrejeu de la formation dirigée par Didier Deschamps.

En guerre avec Deschamps, il vide son sac en direct https://t.co/eTwQMOdi1w pic.twitter.com/CaMz3AauZU — le10sport (@le10sport) September 7, 2023

Riolo préfère Griezmann à Henry

Présent au micro de l’After Foot , Daniel Riolo a affirmé qu’Antoine Griezmann était une plus grande légende de l’équipe de France qu’a pu l’être Thierry Henry. « Dieu sait que j’adore Thierry Henry. Mais sur l’aspect de la longévité… En 1998, Henry est un enfant, il n’a pas de rôle dans cette équipe. Sa carrière commence donc à l’Euro 2000 et s’arrête en 2006: à l’Euro 2008 il est mauvais, il passe à côté de la compétition, et 2010 il part par la toute petite porte. Griezmann, c’est 10 ans. Meilleur joueur d’un Euro, champion du monde, acteur majeur. Une autre Coupe du monde (2022) où il est acteur majeur de l’équipe, à part la finale où il n’est pas bon, mais tout le reste du tournoi, il est parfait. Lui, il est quasiment bon tout le temps » , déclare ainsi l’éditorialiste dans des propos retranscrits par RMC .

« Il y a match avec Zidane »