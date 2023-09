Jouer les JO avec Thierry Henry ? Griezmann annonce la couleur

Thibault Morlain

Depuis sa nomination à la tête de l’équipe de France Espoirs, Thierry Henry ne cesse d’être interrogé sur les Jeux Olympiques. C’est lui qui sera aux commandes de la sélection à l’été 2024. L’une des questions est notamment de savoir quels seront les 3 joueurs de plus de 23 ans qu’il appellera pour l’occasion. Alors qu’on parle beaucoup du désir de Kylian Mbappé, Antoine Griezmann veut également jouer les JO.

L’été prochain, Thierry Henry aura des choix à faire pour composer son équipe afin de disputer les Jeux Olympiques. L’actuel sélectionneur des Bleuets n’aura que 3 tickets à distribuer à des joueurs de plus de 23 ans. Et ils sont plusieurs à rêver d’être avec le groupe de Thierry Henry pour les JO. Il y a bien évidemment Kylian Mbappé, mais aussi Antoine Griezmann.

Equipe de France : Thierry Henry est déjà validé par son vestiaire https://t.co/6tEp0VBWWB pic.twitter.com/nDEzL6cjNy — le10sport (@le10sport) September 5, 2023

« C'est un rêve pour moi et un objectif »

En conférence de presse ce mercredi, Antoine Griezmann en a rajouté une couche sur les Jeux Olympiques. Le joueur de l’Atlético de Madrid et de l’équipe de France a confié : « Il n'y a pas de concurrence, je l'ai déjà dit ouvertement, dans le vestiaire à Madrid et parfois ici, c'est un rêve pour moi et un objectif ».

« Il y aura 3 chanceux et le reste devant sa télé »