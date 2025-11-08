Zidane - Deschamps : Le clash officiel !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Pressenti pour venir succéder à Didier Deschamps au poste de sélectionneur de l’équipe de France l’été prochain, Zinedine Zidane est-il en froid avec son ancien coéquipier ? Une vieille sortie de Deschamps, datant de la Coupe du Monde 1998, officialise une vieille tension entre les deux hommes alors que les spéculations vont bon train à ce sujet.

Didier Deschamps a d’ores et déjà officialisé son départ du poste de sélectionneur de l’équipe de France après la Coupe du Monde 2026, et sauf énorme surprise, c’est donc Zinedine Zidane qui viendra lui succéder. Mais il semblerait que cette passation de pouvoirs ne se fasse pas en osmose absolue entre les deux hommes, qui auraient des relations tendues depuis quelques années…

« Je ne sais pas si les relations sont idylliques » Le journaliste de Canal + Paul Tchoukriel faisait quelques révélations troublantes à ce sujet en octobre : « Je ne sais pas si les relations entre Zidane et Deschamps sont idylliques. Je me souviens des interviews de Didier Deschamps quand on commençait à entendre le nom de Zinedine Zidane… Je ne me souviens pas que Deschamps ait cité son nom », a-t-il indiqué. Et une vieille sortie médiatique de Deschamps confirme en tout que la relation n’a pas toujours été rose avec Zidane.