Zidane - Deschamps : Le clash officiel !

Pressenti pour venir succéder à Didier Deschamps au poste de sélectionneur de l’équipe de France l’été prochain, Zinedine Zidane est-il en froid avec son ancien coéquipier ? Une vieille sortie de Deschamps, datant de la Coupe du Monde 1998, officialise une vieille tension entre les deux hommes alors que les spéculations vont bon train à ce sujet.
Didier Deschamps a d’ores et déjà officialisé son départ du poste de sélectionneur de l’équipe de France après la Coupe du Monde 2026, et sauf énorme surprise, c’est donc Zinedine Zidane qui viendra lui succéder. Mais il semblerait que cette passation de pouvoirs ne se fasse pas en osmose absolue entre les deux hommes, qui auraient des relations tendues depuis quelques années…
« Je ne sais pas si les relations sont idylliques »
Le journaliste de Canal + Paul Tchoukriel faisait quelques révélations troublantes à ce sujet en octobre : « Je ne sais pas si les relations entre Zidane et Deschamps sont idylliques. Je me souviens des interviews de Didier Deschamps quand on commençait à entendre le nom de Zinedine Zidane… Je ne me souviens pas que Deschamps ait cité son nom », a-t-il indiqué. Et une vieille sortie médiatique de Deschamps confirme en tout que la relation n’a pas toujours été rose avec Zidane.
Deschamps a déjà taclé Zidane en public
Durant la Coupe du Monde 1998, alors que Zinedine Zidane avait été expulsé lors du deuxième match de poules contre l’Arabie Saoudite (4-0), Deschamps l’avait taclé pour son mauvais geste : « Zinédine, c’est impardonnable. On sait que c’est un joueur impulsif mais bon, il va nous condamner sur deux ou trois matchs, je pense qu’il va les prendre. Sachant l’importance qu’a Zidane dans notre jeu, c’est un atout important que l’on perd », avait lâché l’ancien capitaine des Bleus pour ce qui est de la seule tension officielle à ce jour entre les deux hommes.