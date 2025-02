Yoann Gourcuff au cœur d’une affaire de chantage ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Lors de la Coupe du Monde 2010, véritable fiasco pour le football français, Yoann Gourcuff a été au cœur de tensions internes au sein de l'équipe de France. Alors que le malaise avec Franck Ribéry avait fait les gros titres à l’époque, il semble que les relations entre l’ancien de Bordeaux et Florent Malouda furent également glaciales.

Comme en 2002, l’équipe de France a vécu un cauchemar lors de la Coupe du monde 2010, sortant dès la phase de poules. Une compétition marquée évidemment par la grève des joueurs lors de l'entraînement à Knysna mais également par des tensions entre certains joueurs. A l’époque, le malaise entre Franck Ribéry et Yoann Gourcuff faisait les gros titres, mais ce dernier aurait également eu des problèmes avec un autre international français selon Pierre Ménès.

« Malouda va voir Domenech et lui dit ‘moi je voulais bien défendre pour Zidane, pas défendre pour Gourcuff’. »

« De toute façon cette compétition était partie en cacahuètes parce qu’avant le premier match contre l’Uruguay, Florent Malouda va voir Domenech et lui dit ‘moi je voulais bien défendre pour Zidane, je veux pas défendre pour Gourcuff’. Donc évidemment, quand tu es face à un chantage de ce niveau-là, Raymond Domenech a eu la seule réponse normale qu’un sélectionneur puisse avoir : tu joues pas », révèle l’ancien chroniqueur de Canal+ sur YouTube.

Gourcuff « totalement boycotté »

Florent Malouda démarra le match d’ouverture contre l’Uruguay sur le banc, une rencontre cauchemardesque pour Yoann Gourcuff, « totalement boycotté par ses coéquipiers » poursuit Pierre Ménès : « À tel point qu’à la fin du match, Yoann va dire à Domenech "je peux pas jouer, ils me donnent pas la balle". Ce à quoi Raymond, en toute logique, lui répond "mais c’est des conneries, on va te prouver que c’est pas le cas". Raymond commandite une vidéo en demandant à son monteur "fais-moi un montage qui contredit les affirmations de Yoann". Sauf qu’au bout de 3h, le monteur vidéo est venu et lui a dit "je ne peux pas" ».