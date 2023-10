Une star de Deschamps fait le buzz, il n’en revient pas

C'est la séquence insolite du week-end. Suite à l'expulsion de Mike Maignan pour une sortie non maitrisée, la cage de l'AC Milan était désertée pour la fin de la rencontre face au Genoa. Alors, Olivier Giroud s'est dévoué et il a enfilé les gants de son compatriote avec réussite en réalisant notamment un arrêt décisif. Son coach n'en revient pas.

Olivier Giroud réalise vraiment une carrière à part. Après avoir tout remporté, la star de l'équipe de France s'est de nouveau illustrée samedi soir avec le maillot de l'AC Milan dans un rôle inattendu. En effet, l'attaquant a dépanné au poste de gardien de but pour les dernières minutes du match contre le Genoa après l'expulsion de Mike Maignan.

Oliver Giroud played as GK for Milan. Keeps a clean sheet. You just can't hate this guy. 💙Better than Onana??pic.twitter.com/lEqA35AmhN