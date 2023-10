Une star de Deschamps fait le buzz, elle raconte

Pierrick Levallet

Le PSG reçoit l'AC Milan ce mercredi pour le compte de la Ligue des champions. L'occasion pour Kylian Mbappé de revoir Olivier Giroud, qui a fait le buzz il y a quelques jours avec les Rossoneri en remplaçant Mike Maignan dans les buts. L'attaquant de 37 ans a d'ailleurs raconté cette scène surréaliste.

Ce mercredi, le PSG reçoit l’AC Milan pour le compte de la troisième journée de Ligue des champions. Kylian Mbappé et ses coéquipiers affronteront donc Olivier Giroud, qui a fait le buzz chez les Rossoneri ces dernières semaines. Avant le rassemblement de l’équipe de France, l’attaquant milanais s’est illustré, mais pas là où on l’attendait.

Il lance un appel du pied à Deschamps avant sa retraite https://t.co/vRp0BGFGG9 pic.twitter.com/A0hsB1KldR — le10sport (@le10sport) October 22, 2023

Giroud a fait le buzz à Milan

Alors que Mike Maignan venait de se faire exclure contre le Genoa, Olivier Giroud a remplacé son coéquipier en sélection dans les buts en fin de match. Le buteur de 37 ans a d’ailleurs sauvé les siens avec une sortie qui a permis à l’AC Milan de conserver son avance et remporter le match (0-1). La scène a fait le buzz sur les réseaux sociaux, et le club italien n’a pas manqué d’ironiser la situation en mettant le maillot d’Olivier Giroud en tant que gardien en vente. Le meilleur buteur de l’équipe de France a d’ailleurs raconté cet événement surréaliste.

«C'est très peu académique»