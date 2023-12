Une star de Deschamps annonce sa retraite internationale !

Jean de Teyssière

L'Euro 2024 sera-t-elle la dernière compétition internationale d'Olivier Giroud ? Âgé de 37 ans, le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France aurait déjà dû prendre sa retraite internationale en cas de victoire lors de la Coupe du monde. Mais l'attaquant de l'AC Milan aimerait partir sur un titre mais son âge avançant, même les Bleus ne remportent pas l'Euro, Giroud devrait prendre sa retraite internationale.

Olivier Giroud aura marqué une très belle page de l'équipe de France. Le meilleur buteur de l'histoire des Bleus a été champion du monde en 2018 et a toujours été d'une fiabilité impressionnante, même lorsqu'il connaissait un coup de moins bien en club. L'ancien Montpelliérain a toujours bénéficié de la confiance de Didier Deschamps. Et cette belle page de l'histoire pourrait bientôt finir de s'écrire.

« J'avais dit avec certains mecs que si on gagnait le Mondial 2022, je me retirais»

Sur les ondes de RMC , Olivier Giroud a été invité à réagir au tirage au sort des groupes de l'Euro qui verra la France aux prises avec l'Autriche, les Pays-Bas et le barragiste du groupe A. Mais il a aussi fait une confidence : « J'avais dit avec certains mecs que si on gagnait le Mondial 2022, je me retirais. Mais j'ai soif de titres avec mon pays. »

«Si on gagne l'Euro, je tirerai ma révérence»