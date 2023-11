Olivier Giroud dévoile les coulisses de son étonnant buzz

Thibault Morlain

Alors qu’Olivier Giroud n’a plus à prouver ses qualités en tant que buteur, récemment, on a pu le voir aller dans les buts. En effet, suite à l’expulsion de Mike Maignan avec le Milan AC, Giroud a enfilé les gants et il s’en est très bien sorti, réalisant même une sortie salvatrice. Alors que cela avait fait le buzz, l’international français est revenu sur ce moment très particulier.

Le 7 octobre dernier, le Milan AC remportait sa rencontre face au Genoa (0-1). Un match qui s’est toutefois terminé dans des conditions particulières. En effet, Mike Maignan a reçu un carton rouge dans le temps additionnel, mais n’ayant plus de changement à effectuer, le club lombard a dû trouver une solution pour remplacer le gardien français. Et c’est finalement Olivier Giroud qui s’est retrouvé dans les buts du Milan AC, lui qui n’a pas eu peur pour réaliser des sorties dans les pieds des adversaires et permettre à son équipe de l’emporter.

« Je me suis senti petit, tout petit dans la cage »

Interrogé ce dimanche par le JDD , Olivier Giroud a expliqué comment il en était arrivé à se retrouver les buts du Milan AC. Celui qui a fait oublier Mike Maignan pendant quelques minutes a alors confié : « On était deux à postuler, Christian Pulisic, qui aime bien les cages, et moi. Mais bon, il fait 1,75 mètres… Christian disait : « Je veux, je veux ! ». Je ne veux pas dire qu’il n’aurait pas bien fait dans la cage, mais je prenais plus de place dans le but. C’est vrai que c’est mieux de mettre un grand. Donc bon, les mecs du staff m’ont dit : « Olive, allez, mets les gants » et Christian ne m’en a pas tenu rigueur. Je me suis senti petit, tout petit dans la cage au moment du coup franc à l’entrée de la surface. Tu te sens vulnérable. Et les gants étaient trop grands. Mike a des plus grandes mains que moi ».

« Ça va rester »