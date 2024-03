Une grosse surprise signée Deschamps ?

Thomas Bourseau

Didier Deschamps va disputer sa sixième compétition officielle en tant que sélectionneur de l’équipe de France cet été en Allemagne pour l’Euro. Et alors que Jules Koundé occupe la place de latéral droit dans son onze de départ depuis plus d’un an, le changement pourrait s’avérer être pour maintenant. Explications.

Jules Koundé s’est installé depuis des mois en tant que titulaire à la position d’arrière latéral droit dans le onze de départ de Didier Deschamps en équipe de France. Depuis le match d’ouverture du Mondial 2022 face à l’Australie, Benjamin Pavard n’est plus le latéral droit des Bleus et Jules Koundé a hérité de ce rôle.

Koundé limite pour Deschamps ?

Comme Pavard, Koundé est un défenseur central de formation et a donc dû s’adapter à ses nouvelles responsabilités. Mais une fois encore face à l’Allemagne samedi dernier (0-2), Jules Koundé n’a pas mis tout le monde d’accord. Au contraire. D’ailleurs, le défenseur du FC Barcelone aurait entamé son crédit aux yeux de Didier Deschamps. Le sélectionneur, d’après L’Équipe , commencerait sérieusement à discerner les limites de Koundé à cette position au vu de ses performances.

Mercato : Deschamps a sauvé un joueur de l’OM ? https://t.co/8anUpBmxJK pic.twitter.com/pkNy84gNFo — le10sport (@le10sport) March 24, 2024

L’équipe de France l’avoue en coulisses, un changement est possible avec Koundé