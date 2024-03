Deschamps allume la mèche, la polémique enfle chez les Bleus !

Thomas Bourseau

En réponse à la présentation d’un processus innovant pour mieux préparer les équipes de France aux séances de tirs au but par le DTN de la FFF, Didier Deschamps a souligné une déclaration irrespectueuse de la part d’Hubert Fournier. Pour Brice Samba, la clé vient notamment de la psychologie et non du geste en lui-même.

En février dernier, le directeur technique national de la FFF expliquait mettre en place au sein la fédération un processus afin que chaque équipe de France, à tous les niveaux, tente une nouvelle approche des tirs au but. Ces derniers temps, les résultats des équipes tricolores dans cet exercice sont plus que négatifs. De quoi permettre à Hubert Fournier d’appuyer son programme.

«Un penalty bien tiré par l’attaquant, ça fera toujours but. À 100% !»

Une sortie « irrespectueuse » du point de vue de Didier Deschamps qui n’a pas manqué de faire part de sa colère lors de sa conférence de presse de présentation de la liste des sélectionnés pour le rassemblement de mars. Gardien de but de l’équipe de France, Brice Samba a compris la colère de Deschamps. « Pour moi, ça reste du feeling, il faut sentir où l’attaquant va tirer en regardant son positionnement, son corps. Mais vous savez, un penalty bien tiré par l’attaquant, ça fera toujours but. À 100% ! ».

«Mais la fragilité psychologique de chacun est imprévisible»