«Un très grand joueur» va remplacer Mbappé !

Thomas Bourseau

Diminué physiquement et faisant face à une fatigue mentale, Kylian Mbappé profite de cette trêve internationale afin de recharger les batteries. Didier Deschamps ne l’a donc pas convoqué pour ce rassemblement avec l’équipe de France. Afin de combler l’absence de son capitaine sur le front de l’attaque, le sélectionneur devrait faire confiance à Marcus Thuram en Belgique, un « très grand joueur » selon Aurélien Tchouaméni.

Kylian Mbappé ne peut pas honorer son rôle de capitaine de l’équipe de France pendant cette trêve internationale d’octobre. La faute à une blessure à la cuisse de stade 2 selon L’Équipe qui a contraint Didier Deschamps à le laisser en soins en Espagne au Real Madrid. Sa place d’attaquant chez les Bleus devrait être occupée lundi soir contre la Belgique par Marcus Thuram.

Équipe de France : Mbappé absent, Deschamps justifie son choix https://t.co/qxnlzsReMM pic.twitter.com/qPILcKrkpW — le10sport (@le10sport) October 13, 2024

Tchouaméni encense Thuram, le «très grand joueur»

En conférence de presse, Aurélien Tchouaméni a été interrogé sur les difficultés rencontrées par Marcus Thuram en équipe de France en terme de réalisme alors qu’il parvient à empiler but sur but avec l’Inter. A-t-il besoin d’un déclic ? Pas aux yeux du capitaine suppléant des Bleus. « Un déclic je pense pas. C'est un très grand joueur, il le montre en club. C'est un schéma de jeu différent ici, mais on sait que dès qu'il est sur le terrain c'est une arme offensive en plus pour nous ».

Marcus Thuram titulaire face à la Belgique ?

Et ce déclic pourrait intervenir à Bruxelles lundi soir. En effet, l’équipe de France se mesurera à la Belgique qu’elle a vaincu en septembre à Lyon (2-0). D’après les informations de L’Équipe, Marcus Thuram sera titularisé par Didier Deschamps à la pointe de l’attaque aux côtés de Bradley Barcola et d’Ousmane Dembélé. Dans un 4-2-3-1, Matteo Guendouzi devrait hériter du rôle de milieu offensif devant le capitaine Aurélien Tchouaméni et Manu Koné. La charnière centrale serait composée de William Saliba et d’Ibrahima Konaté lorsque Lucas Digne et Jules Koundé seraient alignés aux postes de latéral gauche et droit. Mike Maignan garderait les buts des Bleus.