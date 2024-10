Équipe de France : Mbappé absent, Deschamps justifie son choix

Jean de Teyssière

Durant ce rassemblement d’octobre, l’absence de Kylian Mbappé a été largement commentée. Didier Deschamps devait nommer un nouveau capitaine, surtout après la retraite internationale d’Antoine Griezmann. C’est Aurélien Tchouaméni qui a hérité du brassard et Didier Deschamps explique pourquoi il a choisi le milieu de terrain du Real Madrid.

Lundi soir, face à la Belgique, Aurélien Tchouaméni devrait à nouveau porter le brassard de capitaine et donc être titulaire. Ce sera la deuxième fois qu’il portera le brassard et l’ancien joueur de l’AS Monaco semble bien appréhender cette nouvelle fonction au sein du groupe. Sa manière de communiquer a sans doute été un élément important dans le choix de Didier Deschamps. Surtout dans une période où la moindre parole est scrutée et la moindre polémique est facile à surgir.

«Il a cette capacité de bien s’exprimer»

En conférence de presse avant la rencontre face à la Belgique ce lundi, Didier Deschamps a été interrogé sur son choix de nommer Aurélien Tchouaméni. Notamment si c’est en partie grâce à sa manière de communiquer : « Ce que les joueurs disent ? Cela ne m'intéresse pas. Ils ont la liberté de s'exprimer et de maîtriser ce qu'ils disent. Je ne sais pas s'il fait partie de la catégorie « bon client ». Il a cette capacité de bien s'exprimer, il ne va pas vous dire le petit mot ou la petite phrase, la brindille qui peut allumer un incendie. En dehors du terrain, il a une capacité d'analyse. Je ne l'ai pas désigné capitaine pour ça, mais c'est une responsabilité aussi. »

«Quand il y a des sujets sensibles, ce n’est pas évident»

« Aujourd'hui, et depuis un bon moment, il faut faire attention, prévient aussi Didier Deschamps. Quand il y a des sujets sensibles, ce n'est pas évident. Quand j'ai eu 9 questions sur la politique en veille de match avant l'Euro… ce n'était pas forcément mon domaine. »