Équipe de France : Le remplaçant de Mbappé attend des sifflets !

Le deuxième match de ce rassemblement d’octobre aura lieu ce lundi, en Belgique. Ce duel entre voisins promet de faire des étincelles d’autant que les Belges cherchent à remporter leur premier match contre la France en compétition officielle depuis 43 ans. Aurélien Tchouaméni, anticipe les sifflets contre La Marseillaise mais déclare être hermétique à cette pression et vouloir remporter cette rencontre.

La Ligue des Nations est certes une compétition qui n’intéresse pas grand monde mais elle a au moins le mérite d’offrir un trophée et surtout de donner un avantage pour les qualifications à la prochaine Coupe du monde. Il ne faut donc pas prendre cette compétition à la légère et c’est ce qu’est en train de montrer le nouveau capitaine des Bleus, Aurélien Tchouaméni.

«Notre hymne sera encore plus sifflé»

Siffler l’hymne d’un pays a toujours été, malheureusement, le moyen pour les supporters adverses de montrer la défiance qu’ils avaient contre l’équipe rivale. Entre Français et Belges, la rivalité est forte et durant l’Euro 2024, lors du huitième de finale (1-0 pour la France), l’hymne français avait été sifflé par les supporters Belges. Un épisode qui devrait à nouveau se produire lundi, d’après le nouveau capitaine français, Aurélien Tchouaméni : « Si on suit la logique, sachant que le stade n’était pas rempli à l’Euro et qu’ils ont réussi à siffler (ndlr La Marseillaise), si c’est ici ce sera à mon avis encore un peu plus. Ça fait partie du job, ça ne va pas changer grand chose à notre préparation. »

«On va tout donner pour remporter ce match»

« Ce n’est pas l’adversaire contre qui on joue, c’est nous, ce qu’on est capables de faire avec nos forces et nos faiblesses. On va tout donner pour remporter ce match », conclu Aurélien Tchouaméni. Avec en ligne de mire la première place du classement.