«Un mec triste» sur La Chaîne L'EQUIPE : Pierre Ménès part au clash !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Habitué à prendre la défense de Kylian Mbappé, Pierre Ménès est une nouvelle fois monté au créneau en faveur du capitaine de l'équipe de France. Cette fois-ci, ce sont les propos de Johan Micoud qui ont choqué l'ancien journaliste de Canal+.

Ce n'est pas nouveau, Kylian Mbappé continue de faire débat et n'a pas que des admirateurs. Après la victoire de l'équipe de France contre l'Azerbaïdjan, Johan Micoud s'en est notamment pris à l'ancien attaquant du PSG, pourtant auteur d'un très joli but pour débloquer la situation. « En fait, il a éteint les autres. Si c’est ça ton leader, et s’il a fait un bon match, cela va être problématique pour l’avenir. Si tu éteins tous les mecs, qu’ils ne savent plus où jouer parce qu’il fait ce qu’il veut. On a eu ce débat au PSG, au Real Madrid, en Équipe de France… », estimait notamment l'ancien joueur des Girondins de Bordeaux sur le plateau de La Chaîne L'EQUIPE. Et Pierre Ménès a rapidement réagi en critiquant ouvertement Johan Micoud.

Pierre Ménès fracasse Johan Micoud « J'ai connu Micoud joueur, c'était déjà un mec triste et plutôt négatif. En devenant un ancien joueur, il faut croire qu'il est devenu encore plus triste et plus négatif. Son acharnement contre Mbappé est déplacé, et contre l'Azerbaïdjan, surtout quand on voit le match, on dépasse les limites du ridicule. Et surtout lorsqu'on voit le match suivant sans Mbappé », lâche l'ancien journaliste de Canal+ sur sa chaîne YouTube, avant d'en rajouter une couche.