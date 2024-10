Un joueur va «exploser», la grande annonce de Payet !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Buteur après son entrée en jeu face à Israël (1-4), Mattéo Guendouzi a enchaîné avec une titularisation lundi, lors de la rencontre entre l’équipe de France et la Belgique (1-2). Son ancien coéquipier à l’OM, Dimitri Payet, s’est confié sur l’évolution du milieu de terrain âgé de 25 ans, qui va « exploser » s’il parvient à améliorer sa finition.

Alors qu’il n’avait plus été appelé par Didier Deschamps depuis le mois de mars, Mattéo Guendouzi a fait son retour en équipe de France le mois dernier. Lors de cette trêve internationale, le joueur de la Lazio a de nouveau été convoqué en Bleu. Remplaçant au coup d’envoi, le milieu de terrain âgé de 25 ans a été buteur et passeur décisif contre Israël (1-4) et titulaire face à la Belgique (1-2), contre qui il était positionné comme meneur de jeu.

« Je l'ai toujours connu milieu relayeur et c'est le poste le plus adéquat avec ses qualités »

« S’il y a joué, c’est qu’il peut le faire », estime son ancien coéquipier à l'OM, Dimitri Payet, comme il l’a confié à L'Équipe. « Mais je l'ai toujours connu milieu relayeur et c'est le poste le plus adéquat avec ses qualités. Contre Israël, on a vu une vague d'énergie à son entrée et les buts sont arrivés. Je ne suis pas surpris. »

« Ça va être un autre joueur qui va exploser, prendre une autre dimension »

Selon Dimitri Payet, améliorer sa finition permettra à Mattéo Guendouzi de prendre une nouvelle dimension : « S'il se met à marquer en plus... ça va être un autre joueur qui va exploser, prendre une autre dimension, parce que la passe, il sait le faire. » Un point sur lequel il était souvent chambré lorsqu’il était encore à l’OM. « À Marseille, on était sur lui autour de sa finition. Il a progressé là-dessus, mais il est toujours nul à la pétanque. (Rires.) », a ajouté Dimitri Payet.