Un joueur lâche l’équipe de France, il répond cash à Deschamps

La rédaction

Après Aymeric Laporte, un autre joueur a décidé de tourner le dos à l'équipe de France pour rejoindre les rangs de la sélection espagnole. Présent à la Real Sociedad depuis 2016, Robin Le Normand a été convoqué par Luis De la Fuente pour disputer les éliminatoires de l'Euro 2024. Le sélectionneur espagnol a profité de son passage devant les journalistes pour tacler Didier Deschamps.

Présent en Espagne depuis 2016, Robin Le Normand a décidé de défendre les couleurs de la Roja après avoir longtemps attendu un appel de Didier Deschamps. « Cela a été plus facile que je ne le pensais. C'est clair que je suis français, ma famille est française, mais quand on regarde ma carrière... Où j'ai été formé, où j'ai réalisé mon rêve d'enfant? C'est ici, en Espagne. Là où j'ai été formé pour être professionnel, c'est ici, à la Real Sociedad. Je suis ici depuis huit ans et je ne vais pas convaincre tout le monde, mais il ne s'agit pas de ça non plus. Je suis très content, c'est une fierté et ce que je veux, c'est de défendre ce maillot » a confié le défenseur central, convoqué depuis par Luis de la Fuente.

Deschamps avait justifié la non-sélection de Le Normand

Présent en conférence de presse ce mercredi, Didier Deschamps a été interrogé sur le choix de Robin Le Normand, présent à la Real Sociedad depuis 2016. « Il n'est pas dans un club où vous le regardez souvent et ce n'est pas quelqu'un qui cherche à être présent médiatiquement » a lâché le sélectionneur de l'équipe de France devant les journalistes.

De la Fuente répond à Deschamps