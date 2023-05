Équipe de France : Deschamps fait un choix fort, il lâche ses vérités

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Ce mercredi, Didier Deschamps a annoncé sa liste pour les matchs du mois de juin. Ferland Mendy, qui attendait depuis longtemps son retour sous le maillot bleu, a été appelé par le technicien français. Didier Deschamps a justifié son choix en conférence de presse.

S'il y a bien un secteur de jeu où Didier Deschamps a été enquiquiné pendant la dernière Coupe du monde, c’est les côtés. Avec la grave blessure de Lucas Hernandez après huit petites minutes de jeu, le sélectionneur de l’équipe de France a fait entrer Théo Hernandez. Mais derrière, il n’y avait plus de solution. En finale, Deschamps a même dû lancer Eduardo Camavinga au poste de latéral gauche pour apporter un nouvel élan aux Bleus .

Ferland Mendy de retour

Six mois plus tard, Didier Deschamps a décidé de rappeler une vieille connaissance : Ferland Mendy. Même s’il a beaucoup joué avec le Real Madrid la saison dernière, l’ancien joueur de l’OL n’avait plus été appelé en équipe de France depuis un petit moment. Cette fois-ci, Ferland Mendy sera de la partie et il pourrait bien avoir du temps de jeu sur ces deux rencontres face à la Grèce et Gibraltar.

Deschamps explique son choix