Un joli cadeau de Mbappé pour Barcola ?

Thomas Bourseau

Bradley Barcola marche sur l’eau ces derniers mois et aurait apporté satisfaction à Didier Deschamps pendant l’Euro malgré son temps de jeu limité. Avec le potentiel repositionnement de Kylian Mbappé dans l’axe de l’attaque de l’équipe de France, l’ailier gauche du PSG pourrait bénéficier du même poste chez les Bleus dès septembre…

Kylian Mbappé est sans contestation possible la star de l’équipe de France. Le capitaine des Bleus depuis le rassemblement de mars 2023 à Clairefontaine n’est cependant plus aussi décisif qu’auparavant. Toutes compétitions confondues avec le Real Madrid, l’équipe de France et le PSG, Mbappé reste sur seulement 4 buts lors de ses 15 dernières apparitions. A l’Euro, l’attaquant phare des Bleus n’a inscrit qu’un penalty face à la Pologne en poules.

Deschamps repense le positionnement de Mbappé

Et alors qu’Olivier Giroud a pris sa retraite internationale après le championnat d’Europe, aucun attaquant axial n’a pas brillé ces derniers mois, à l’image de Marcus Thuram et de Randal Kolo Muani. De quoi éventuellement inciter Didier Deschamps à aligner Kylian Mbappé au poste de numéro 9, comme c’est le cas au Real Madrid. Le sélectionneur s’interrogerait grandement sur le positionnement de la recrue phare merengue en équipe de France selon RMC Sport. Et cette réflexion pourrait faire les affaires de Bradley Barcola.

Mbappé dans l’axe pour laisser le couloir des Bleus à Barcola ?

Depuis la fin de saison dernière et surtout pendant son Euro, Bradley Barcola a marqué beaucoup de points auprès du staff de Didier Deschamps selon RMC Sport. Et son début d’exercice en fanfare au PSG avec 3 buts en 2 matchs de Ligue 1 ne changeraient en rien les plans du sélectionneur. Son temps de jeu devrait être important pendant le prochain rassemblement, et encore plus si Mbappé lui faisait indirectement le cadeau du couloir gauche en jouant à la pointe de l’attaque. Barcola va bientôt être fixé.