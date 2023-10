Thierry Henry vend la mèche pour Mbappé ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Entraîneur de l'équipe de France espoirs, Thierry Henry a la possibilité d'amener trois joueurs de plus de 23 ans aux Jeux Olympiques de Paris. Star des Bleus, Kylian Mbappé s'est porté candidat. Et le président de la Fédération française de football ne serait pas contre une participation du joueur. Il explique ses motivations.

Kylian Mbappé ne fait pas mystère de ses objectifs. Le joueur du PSG voudrait faire coup double avec l'équipe de France, à savoir remporter l'Euro 2024, puis les Jeux Olympiques organisés à Paris. La star tricolore a annoncé, à de nombreuses reprises, qu'il espérait faire partie de la formation convoquée par Thierry Henry. Les Jeux Olympiques sont réservés aux joueurs de moins de 23 ans, mais le sélectionneur a la possibilité de recruter trois joueurs plus âgés. Et à en croire Philippe Diallo, la présence de Mbappé est presque primordiale.

« Il est de notre devoir de tout mettre en œuvre pour avoir les meilleurs joueurs »

« Parce qu’il s’agit des JO en France, qu’ils ont lieu une fois par siècle dans notre pays, il est de notre devoir, à la FFF, de tout mettre en œuvre pour avoir les meilleurs joueurs possibles. On a commencé à s’y atteler avec l’appui du foot professionnel français. Les présidents sont ou seront convaincus qu’ils participent à une mission d’intérêt général pour porter notre sélection nationale et faire en sorte qu’elle obtienne au moins une médaille » a lâché le président de la FFF dans un entretien au Parisien.

Thierry Henry veut compter sur les meilleurs