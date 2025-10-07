Thauvin en équipe de France, coup de théâtre annoncé en direct !

Axel Cornic

Auteur d’un bon début de saison avec le RC Lens, où il a signé cet été, Florian Thauvin a réussi à convaincre Didier Deschamps. Avec la récente blessure de Bradley Barcola, il a été rappelé en équipe de France à seulement quelques mois de la Coupe du monde 2026.

C’est la grande nouvelle que tout le monde attendait. Recalé lors de l’annonce de la liste pour affronter l’Azerbaïdjan et l’Islande, Florian Thauvin a finalement rejoint Clairefontaine après le forfait annoncé de Bradley Barcola. Un retour qui a beaucoup fait réagir...

Thauvin à la Coupe du monde ? Le Champion du monde 2018 pourrait en surprendre plus d’un après une très longue absence. Et certains pensent même que Florian Thauvin pourrait être l’une des grandes surprises de la prochaine Coupe du monde ! « Il est dans le petit réservoir des mecs qui seront là s’il y a des blessés » a expliqué Éric Di Meco.