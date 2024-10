Tensions en équipe de France, l’étrange sortie de Deschamps

Axel Cornic

Depuis la dernière Coupe du monde et cette finale perdue contre l’Argentine, quelque chose semble s’être cassé en équipe de France. Outre le départ de plusieurs cadres dont notamment Antoine Griezmann, le lien spécial entre Didier Deschamps et tout son groupe s’est fragilisé et certains commencent même à évoquer quelques cassures.

Les débats et les polémiques n’ont pas manquées autour de l’équipe de France ces dernières saisons et les résultats n’ont pas vraiment aidé à apaiser les choses. Le dernier Euro a d'ailleurs accentué les doutes autour de Didier Deschamps, dont l’emprise sur son groupe ne semble plus aussi forte qu’avant.

« S'il y avait un environnement un peu plus serein, ce serait mieux pour l'équipe de France »

Interrogé lors de la conférence de presse de ce jeudi sur cette ambiance délétère autour de l’équipe de France, le sélectionneur a reconnu que cela a bien pu avoir quelques conséquences sur le groupe. « S'il y avait un environnement un peu plus serein, ce serait mieux pour l'équipe de France » a déclaré Didier Deschamps.

« Les plus jeunes sont plus sensibles à ce qui peut se passer »

« D'autant plus qu'elle est plus jeune et que les plus jeunes sont plus sensibles à ce qui peut se passer. Mais ça n'a pas empêché le groupe de répondre présent face à la Belgique » a souligné le patron des Bleus, rappelant la victoire sur les coéquipiers de Kevin De Bruyne le 9 septembre dernier (2-0), après des débuts ratés face à l’Italie (0-2).