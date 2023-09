«T’as envie de jouer pour ta tronche» : Kylian Mbappé se fait recadrer en direct

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Face à l’Irlande jeudi soir (2-0), Kylian Mbappé n’était pas dans son meilleur jour. Le capitaine de l’équipe de France a multiplié les mauvais choix, privilégiant notamment les tentatives individuelles au détriment du jeu collectif. Au micro de RMC, Jérôme Rothen n’a pas manqué de souligner le déchet dans le jeu de l’attaquant.

Kylian Mbappé a l’occasion de se refaire mardi soir contre l’Allemagne. En effet, l’attaquant du PSG sort d’une prestation décevante et maladroite face à l’Irlande (2-0) sur la pelouse du Parc des Princes, et ce malgré sa passe décisive pour Aurélien Tchouameni. La faute à trop de mauvais choix aux yeux de Jérôme Rothen.

« Il a pensé à lui avant de penser aux autres »

« Ce n’est pas faire injure à Mbappé, mais je n’ai pas aimé ce qu’il a pu faire individuellement et surtout collectivement. Il a pensé à lui avant de penser aux autres. (…) Je ne l’ai pas vu dans un bon état d’esprit collectif. Pourtant, il a été servi beaucoup de fois en première mi-temps, mais il est revenu dans les 20-30 mètres en jouant dans l’axe, en multipliant les touches de balle, en se créant très peu d’occasions », critique le consultant de RMC dans son émission.

« Ce n’est pas que tu l’as pas vu, mais t’as pas envie »