Ballon d’Or : Doublée par Mbappé et Griezmann, une star des Bleus se défend

Hugo Chirossel

Le 30 octobre prochain, on connaîtra le successeur de Karim Benzema en tant que Ballon d’Or. Les 30 finalistes ont récemment été dévoilés, une liste dans laquelle figure l’ancien attaquant du Real Madrid avec trois autres joueurs français : Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et Randal Kolo Muani. Ce n’est donc pas le cas d’Adrien Rabiot, qui estime qu’il aurait pourtant mérité d’y être.

Qui sera le successeur de Karim Benzema ? Vainqueur du Ballon d’Or l’année dernière, l’ancien attaquant du Real Madrid, parti cet été à Al-Ittihad, en Arabie Saoudite, est candidat à sa propre succession, puisqu’il a été nommé dans la liste des 30 finalistes. À moins que ce soit un autre Français qui soit finalement désigné. Ils sont trois à pouvoir eux aussi y prétendre : Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et Randal Kolo Muani.

« J'ai pensé que ce n'est pas forcément logique »

Le favori semble malgré tout être Lionel Messi ou Erling Haaland, qui a quasiment tout gagné la saison dernière avec Manchester City. S’il n’a pas forcément la prétention et l’ambition de vouloir remporter un jour un Ballon d’Or, Adrien Rabiot estime malgré tout qu’il aurait au moins mérité sa place dans les 30 finalistes. Comme l‘a confié l’international français (37 sélections) dans un entretien accordé à L'Équipe , son absence ne l’a pas laissé indifférent.

« Je suis centré sur le collectif »