Surprise, Mbappé va jouer ailleurs !

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Longtemps incertain pour affronter l'Azerbaïdjan vendredi soir, Kylian Mbappé devrait finalement être titulaire avec les Bleus, mais il jouera ailleurs. En effet, selon les premiers échos des compositions d'équipe, l'attaquant du Real Madrid pourrait retrouver le côté gauche afin de permettre à Hugo Ekitike de connaître sa première titularisation en équipe de France.

Touché à la cheville avec le Real Madrid , Kylian Mbappé semblait incertain pour les deux matches de l'équipe de France. Mais Didier Deschamps s'est montré rassurant quant à la présence de son capitaine dès vendredi soir contre l'Azerbaïdjan. « C'est plus sa sensibilité par rapport à sa cheville, il a suivi le programme prévu. Il doit s'entraîner ce soir. Si tout se passe bien, il sera concerné demain », a confié le sélectionneur des Bleus en conférence de presse.

Une bonne nouvelle compte tenu des nombreuses absences dans le secteur offensif français. D'ailleurs, selon les informations de RMC Sport, Kylian Mbappé devrait même être titulaire vendredi soir contre l'Azerbaïdjan, mais il pourrait jouer ailleurs qu'à sa position d'avant-centre devenue habituelle. En effet, le joueur du Real Madrid pourrait être aligné dans le couloir gauche, ce qui permettrait à Hugo Ekitike d'évoluer dans l'axe.

«Je veux jouer, le coach veut que je joue»

Quoi qu'il en soit Kylian Mbappé a été écouté, lui qui affirmait ce jeudi en conférence de presse : « Je veux jouer, le coach veut que je joue, je pense qu'il n'y aura pas de problème ». Avec le crack de Bondy, Kingsley Coman pourrait démarrer à droite tandis que Michael Olise sera le meneur de jeu des Bleus. L'autre surprise pourrait venir de Khéphren Thuram aligné dans le cœur du jeu avec Adrien Rabiot. Enfin, Malo Gusto pourrait être préféré dans le couloir droit à Jules Koundé.

La composition probable de l’équipe de France pour l’Azerbaïdjan selon RMC :

Maignan - Gusto, Saliba, Upamecano, T. Hernandez - Rabiot, K. Thuram - Olise, Mbappé, Coman - Ekitike