Surprise de Deschamps, il annonce la couleur

Face aux Pays-Bas, Malo Gusto a fêté sa première sélection en Équipe de France A. Ce n'est sans doute que le début de l'aventure avec les Bleus pour le défenseur de Chelsea. Ce dernier s'imagine d'ailleurs à l'Euro en 2024, cela fait partie de ses objectifs. Mais l'ancien Lyonnais ne part pas avec une longueur d'avance.

Suite aux différents forfaits en Équipe de France, Malo Gusto en a profité pour célébrer sa première sélection chez les Bleus. Une entrée en jeu qui a rendu fier la famille du défenseur, comme l'a confié ce dernier au micro de Téléfoot . « Si j'ai reçu un message marquant après ma sélection ? Oui, bien sûr. Toute ma famille était devant la télé. Voir qu'ils étaient fiers, c'était vraiment un plaisir pour moi. J'étais très heureux de recevoir tous ces beaux messages, et j'espère qu'il y en aura d'autres. »

Gusto et Lukeba, deux anciens Lyonnais chez les Bleus

Pour sa première sélection avec l'Équipe de France A, Malo Gusto a été appelé en même temps que son ami et ancien coéquipier à Lyon Castello Lukeba. Le défenseur de Chelsea est d'ailleurs revenu sur ce moment spécial, avec une petite anecdote savoureuse. « Pour la petite anecdote, j'ai su que Castello allait être sélectionné avec moi après le premier entraînement du lundi après-midi. Je rentrais en direction du château et dans le complexe de Clairefontaine j'ai vu que c'était Castello. Et je lui ai dit qu'est-ce que tu fais ? Il m'a dit qu'il était aussi sélectionné. J'ai cru que c'était une blague au début. (...) Il y a une très très bonne ambiance. On a été bien accueilli. »

Malo Gusto pense à l'Euro