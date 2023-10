L’équipe de France tient «le meilleur gardien du monde», Deschamps jubile

Alexis Brunet

Après la finale de la Coupe du monde face à l'Argentine, Hugo Lloris a décidé de mettre un terme à sa carrière en Équipe de France. Steve Mandanda a choisi d'en faire de même, ce qui a complètement bouleversé la hiérarchie au poste de gardien de but. C'est finalement Mike Maignan qui a été nommé numéro un, pour le plus grand plaisir de Kingsley Coman, qui le considère tout bonnement comme le meilleur portier au monde.

L'Équipe de France possède de nombreux talents sur toutes les lignes du terrain, que cela soit en attaque avec Kylian Mbappé, au milieu de terrain avec Eduardo Camavinga, ou bien en défense avec Dayot Upamecano. Le poste de gardien de but ne fait pas exception puisque Mike Maignan prouve qu'il a la carrure pour occuper la place de numéro un.

Coman considère Maignan comme le meilleur gardien du monde

Ce n'est pas Kingsley Coman qui va dire le contraire. Pour l'attaquant du Bayern Munich, Mike Maignan est tout bonnement le meilleur gardien du monde, comme il l'a affirmé dans Téléfoot . « C'est déjà le meilleur gardien du monde selon moi. Il a encore un potentiel incroyable. Déjà ce qu'il a fait à Lille et au Milan, être capable d'avoir des titres dans des clubs un peu outsiders, c'est très très fort et on est heureux de l'avoir ici. On se connaît depuis plus de 10 ans, on est très proches. »

Samba et Aréola complètent le trio

Pour compléter la hiérarchie des gardiens, Didier Deschamps a opté pour deux profils différents. Alphonse Aréola conserve sa place de numéro trois, grâce à son expérience avec les Bleus. En revanche pour ce qui est de la doublure de Mike Maignan, le sélectionneur a fait appel à un nouveau venu, en la personne de Brice Samba. Le Lensois a découvert dernièrement l'Équipe de France, à 28 ans.