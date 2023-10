Après Mbappé, l’équipe de France a trouvé son nouveau «patron»

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Didier Deschamps a de la chance. Malgré la jeunesse de son groupe, le sélectionneur de l'équipe de France dispose de nombreux cadres, qui n'hésitent pas à donner de le voie, à commencer par Kylian Mbappé. Le joueur du PSG est appuyé par certains comme Adrien Rabiot, devenu un titulaire indiscutable. Il est revenu sur sa place en sélection.

Après la retraire d'Hugo Lloris, Kylian Mbappé a hérité du brassard de capitaine. Mais d'autres joueurs s'affirment en sélection à l'image d'Adrien Rabiot qui, il y a encore quelques années, était en froid avec Didier Deschamps.

Rabiot s'affirme en équipe de France

Lors d'un entretien accordé à Téléfoot , le milieu de terrain de la Juventus est revenu sur sa place en sélection. « Si je suis un patron de l'équipe de France ? Je suis très content d'être là où j'en suis, je savoure pleinement. C'est un aboutissement d'arriver à ce niveau là, d'être régulier, de continuer à être appelé, de faire partie de ces joueurs sur lesquels le coach compte énormément » a confié Rabiot.

« Je n'ai jamais douté »