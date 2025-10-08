Surprise avec Didier Deschamps : Il crie au scandale !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Florian Thauvin a profité de l’absence sur blessure de Bradley Barcola pour faire son retour en équipe de France, six ans après sa dernière apparition avec le maillot bleu. Une décision de Didier Deschamps que ne comprend pas Walid Acherchour, estimant qu’un autre joueur méritait davantage cette place.

Absent de la liste de Didier Deschamps pour affronter l'Azerabaïdjan vendredi, puis l'Islande lundi prochain dans le cadre des matches de qualification à la Coupe du monde 2026, Florian Thauvin a finalement été convoqué pour pallier l’absence sur blessure de Bradley Barcola. Une belle surprise pour l’attaquant du RC Lens, affichant son envie de retrouver les Bleus, six ans après sa dernière sélection.

« Thauvin ? C'est un grand non » Mais de son côté, Walid Acherchour peine à comprendre le choix de Didier Deschamps. « Si je dois répondre à la question de 'est-ce que Thauvin mérite sa sélection en équipe de France', c'est un grand non. Aujourd'hui, pour aller en équipe de France, il faut faire trois très bons matchs comme Florian Thauvin? Moi si je suis Corentin Tolisso, dans un autre secteur, je prends un tabouret, je ne dors pas la nuit », confie le chroniqueur de l’After Foot, au micro de RMC.