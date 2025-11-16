Surprise après le PSG : Deschamps valide son retour !

Très performant depuis son transfert à Liverpool cet été, Hugo Ekitike a été rappelé par Didier Deschamps en équipe de France. Et l’attaquant a même marqué un but pour la large victoire sur l’Ukraine (4-0), ce qui sonne comme une petite revanche après son passage manqué au Paris Saint-Germain.
Barré par Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé, Hugo Ekitike a dû quitter le PSG pour se relancer. Passé par Francfort en Allemagne, l’ancien prodige du Stade de Reims a fait son retour au premier plan depuis quelques temps, surtout avec son transfert à Liverpool cet été. Et pour couronner le tout, il a également été appelé en équipe de France...
« Il a fait une très, très bonne entrée »
De quoi ravir Didier Deschamps, qui a été interrogé sur la belle prestation d’Ekitike contre l’Ukraine. « Il a fait une très, très bonne entrée. Un peu moins de 30 minutes. C'est bien. Tant mieux. C'est son mérite » a déclaré le sélectionneur de l’équipe de France, lors de la conférence de presse de ce samedi.
« Il est heureux, il est très bien, il a envie de jouer »
« Il fait partie des joueurs qui ont peu de vécu avec nous, mais ça va dans le sens positif, comme pour d'autres joueurs » a poursuivi Deschamps, visiblement très satisfait d’Hugo Ekitike. « Il a fait une entrée tonitruante. Il a marqué en plus. Il est heureux, il est très bien, il a envie de jouer. Ils ont tous intérêt à bonifier leur temps de jeu, lui ça a été le cas jeudi ».