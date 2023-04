Suprise, il défie deux cadres de Didier Deschamps

La rédaction

L’équipe de France a parfaitement démarré l’année 2023 en s’imposant face aux Pays-Bas (4-0) et à l’Irlande (0-1) dans le cadre des éliminatoires pour l’Euro 2024. Didier Deschamps semble avoir réussi sa transition en rajeunissant le groupe bleu. Le secteur défensif et la charnière centrale composée d’Ibrahima Konaté et de Dayot Upamecano n’effraient pas pour autant Wesley Fofana qui attend son heure.

La carrière de Wesley Fofana a connu des hauts et des bas. Régulièrement performant, le défenseur formé à Air-Bel et né à Marseille n’a jamais été épargné par les blessures. Retrouvé ces derniers temps du côté de Chelsea, le jeune joueur de 22 ans a d’ores et déjà prouvé qu’il faudrait compter sur lui en sélection dans les années à venir.

Fofana blessé pour sa première convocation avec les Bleus

Pour les premiers matchs de l’équipe de France, le défenseur des Blues avait été convoqué par Didier Deschamps. Mais à cause d’une blessure aux ischios-jambiers, Wesley Fofana avait dû déclarer forfait et avait été remplacé par le Niçois Jean-Clair Todibo.

Wesley Fofana n’a « pas de limites » avec les Bleus