«Il ne va pas niqu** mes vacances» : Deschamps recalé, l'incroyable anecdote

Thibault Morlain

Ayant lui aussi eu une histoire quelque peu tumultueuse avec l'équipe de France, Samir Nasri n'a pas entretenu la meilleure des relations avec le sélectionneur, Didier Deschamps. Une relation qui a d'ailleurs incité l'ex-joueur de Manchester City a refusé un appel en équipe de France, prétextant alors une fausse blessure pour rester en vacances.

Entre Samir Nasri et Didier Deschamps, c'est loin d'être l'amour fou. Non appelé pour la Coupe du monde 2014, le joueur formé à l'OM garde cela en travers de la gorge. Quelques mois auparavant avant le tournoi du Brésil, Nasri avait d'ailleurs pris une incroyable décision pour ne pas rejoindre l'équipe de France. Il a raconté cette anecdote lors de l'émission Zack en Roue Libre sur Twitch .

Équipe de France : Terrible révélation, un joueur de Deschamps fait un aveu https://t.co/OYWAojpURt pic.twitter.com/Est84Chx1D — le10sport (@le10sport) April 12, 2023

« Je lui dit non, je suis blessé, j'ai mal au genou »

« Je ne vais pas en sélection pendant un bon moment et il m'appelle pour la tournée en Amérique du Sud. Ils font les matchs en Uruguay et tout ça... J'étais en vacances, à Los Angeles, il m'appelle pour me dire que je suis sélectionné. Moi j'ai dit il ne va pas niqu** mes vacances. Donc je lui dis non, je suis blessé, j'ai mal au genou », explique Samir Nasri.

« Je suis parti devant la piscine, j'ai bronzé »