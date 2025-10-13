Succession de Deschamps : Zidane balance déjà sa recette miracle !

Axel Cornic

Sans club depuis 2021, Zindine Zidane a souvent été annoncé aux quatre coins de l’Europe. Mais l’ancien numéro 10 semble attendre que le poste de sélectionneur de l’équipe de France se libère, avec Didier Deschamps qui va faire ses adieux après la Coupe du monde 2026, l’été prochain.

Après un règne immense comme celui de Didier Deschamps, il peut être difficile de trouver un successeur. Ce n’est pas le cas en France, puisque le poste semble être promis à Zinedine Zidane, qui déjà en 2022 était annoncé comme le grand favori pour prendre la tête des Bleus.

« Pour être un bon entraineur, il faut être profondément passionné de football » Mais à quoi peut-on s’attendre de l’ancien coach du Real Madrid, qui a notamment remporté trois Ligues des Champions ? « Pour être un bon entraineur, il faut être profondément passionné de football » a expliqué Zinedine Zidane, au micro de Sky Sport Italia.