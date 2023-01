Scandale Le Graët : «Vous me mettez en fâcheuse position», elle dénonce une énorme trahison

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Encore visé pour harcèlement par Florence Hardouin, Noël Le Graët fait l’objet de nouvelles accusations. Aline Riera a fait état de plusieurs « paroles déplacées » de la part du dirigeant breton à l’encontre de Corinne Diacre. Alors que Le Graët a été averti contre le gré de Riera, elle a envoyé un mail aux membres du Comex pour leur faire part de son désarroi.

Nouvelle accusation pour Noël Le Graët. Après Florence Hardouin, c’est Aline Riera, membre du Comex, qui a reproché plusieurs faits au dirigeant breton. Selon les informations de L’Équipe , Le Graët aurait tenu des « paroles lourdes », « une répétition de mots déplacés », comme « mon amour », à l’encontre de Corinne Diacre, la sélectionneuse de l’équipe de France féminine.

Le Graët l’a appris et l’a appelé dans la foulée

Aline Riera a fait ces révélations le 19 janvier dernier lors d’une réunion. Elle avait bien précisé de ne pas faire part de tout ceci à Noël Le Graët mais l’ancien président de l’EA Guingamp a directement été mis au courant et s’est empressé d’appeler Aline Riera. Choquée, elle a envoyé un mail à tous les membres du Comex. L’Équipe a pu le récupérer.

«Je préférerais que vous me tendiez vos lèvres», nouveau dérapage de Le Graët dénoncé https://t.co/nFkbgWlq5K pic.twitter.com/rls3cEUHkF — le10sport (@le10sport) January 27, 2023

«Ce n'est pas l'idée que je me faisais d'une équipe soudée»