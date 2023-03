Scandale FFF : Surprise, il vole au secours de Le Graët

La rédaction

Accablé de tous les côtés, Noël Le Graët a fini par démissionner de son poste de président de la Fédération française de football. Les problèmes sont toutefois loin d'être terminés pour celui qui va d'ailleurs rebondir à la FIFA. Il n'empêche que Le Graët peut compter sur certains soutiens. Jean-Michel Aulas a notamment tenu à prendre sa défense.

Alors que le rapport d’audit accablant de l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche dénonce un « comportement inapproprié vis-à-vis des femmes » , « l’exercice du pouvoir très centralisé » et « que le caractère déplacé et injurieux des propos de M. Le Graët peut être accentué par la consommation excessive d’alcool » , Jean-Michel Aulas apporte son fidèle soutien au nouveau délégué du bureau de la FIFA à Paris.

« Un acharnement »

Sur France Inter , le président de l’OL a exprimé sa vision des choses : « C'est une affaire évidemment personnelle, qui vient de l'homme, qui a été très touché après une carrière fantastique. Il y a eu ces difficultés qui sont venues poser problème. Dans l'argumentation qui a été utilisée dans ce fameux rapport de l'administration du ministère des Sports, il n'y avait pas grand-chose qui permettait de comprendre cet acharnement qui est intervenu (contre lui, ndlr). La tristesse de cet homme qui termine son mandat est difficile à comprendre ».

Pas de regret pour Aulas