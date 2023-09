Scandale de dopage, nouvelle révélation accablante pour Pogba

Axel Cornic

Aux prises avec des multiples blessure depuis plus d’un an, Paul Pogba se retrouve face à un nouveau problème assez grave. Le milieu de la Juventus a en effet été contrôlé positif à un test antidopage réalisé le 20 août dernier et pourrait bien voir sa carrière subitement se terminer, avec une situation qui semble se compliquer d’heure en heure.

Décidément, rien ne va pour Paul Pogba. Il y a un an, le milieu de terrain avait refusé de se faire opérer au genou pour espérer disputer la Coupe du monde au Qatar et, sous le conseil de ses proches, il a entamé une thérapie alternative. Finalement ça n’a pas marché, puisqu’il a été obligé de subir une opération et a dû faire une croix sur le Mondial, ainsi que sur une bonne partie de la saison dernière.

Un médicament conseillé par un « ami médecin »

Le Français semble une nouvelle fois avoir été trahi par un proche, puisque le 20 aout dernier un test a décelé la présence d’un taux élevé de testostérone, produit considéré comme dopant. Cela serait lié à un médicament que lui aurait conseillé un « ami médecin » qui réside à Miami, selon plusieurs médias italiens comme La Gazzetta dello Sport .

La notice comportait un avertissement

Le quotidien transalpin nous livre un nouveau détail de cette affaire et ce n’est pas vraiment une bonne nouvelle pour Paul Pogba, qui a récemment avoué avoir pris ce médicament en ignorant que cela aurait pu lui créer des problèmes. La notice de ce produit dirait clairement qu’il contient des éléments à risque et pouvant notamment aller à l’encontre des règlements antidopage.

Possible fin de carrière pour Pogba

Le Champion du monde risque très gros dans cette affaire, puisque la sanction pourrait être très lourde. On parle en effet d’une suspension pouvant aller de 1 à 4 ans, ce qui serait quasiment synonyme de fin de carrière pour un joueur de 30 ans, qui a connu énormément de problèmes physiques récemment. Ce n’est pas tout puisqu’il pourrait faire une croix sur près de 30M€, puisque la Juventus pourrait annuler son contrat qui court jusqu’en 2026 et donc ne plus lui verser son salaire de 10M€ par an.