Scandale à la FFF, ce témoignage surréaliste sur Le Graët

Hugo Chirossel

Alors Noël Le Graët est dans la tourmente après ses propos au sujet de Zinédine Zidane, le président de la FFF doit également faire face à plusieurs scandales. Agente de joueurs et de joueuses, Sonia Souid est sortie du silence concernant les agissements du dirigeant breton, notamment lors d’un dîner qui a eu lieu en 2014.

À la suite de ses propos sur Zinédine Zidane, Noël Le Graët a attiré l’attention sur lui. Ce qui permet de faire ressortir les nombreuses accusations dont il fait l’objet, notamment pour des faits de harcèlement. Auprès de BFMTV , Sonia Souid, agente de joueurs et de joueuses, a livré un témoignage accablant sur les méthodes de l’actuel président de la FFF. Après lui avoir envoyé un mail en 2013 pour connaître sa position sur le football féminin, elle rencontre Noël Le Graët une première fois, avant un second rendez-vous quelques mois plus tard à son domicile. Un dîner où devait être présente Brigitte Henriques, qui n’est finalement jamais arrivée.

« Mon président me voit comme deux seins et un cul en fait »

« Lors de ce rendez-vous, il me dit clairement que si nous étions plus proches, mes idées se concrétiseraient », a notamment confié Sonia Souid. « En tout cas qu’il serait beaucoup plus motivé pour m’aider dans ce sens. Et là en fait, je me prends une claque énorme. Parce que j’ai mon président de la Fédération française de football qui me voit... Alors que je me sens compétente et légitime car j’ai réussi à faire des choses même dans la difficulté, excusez-moi du terme mais mon président me voit comme deux seins et un cul en fait . »

« Il m’a touchée au plus profond de moi-même »