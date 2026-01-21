Rupture avec Kylian Mbappé : C'est terminé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En septembre 2024, Antoine Griezmann lâchait une petite bombe en officialisant sa retraite internationale, notamment à cause du fait qu'il n'ait pas obtenu le brassard de capitaine au profit de Kylian Mbappé. Et alors que son retour en Bleus est régulièrement annoncé, Alain Roche met fin à ce fantasme.

Quelques semaines après l'Euro, Antoine Griezmann annonçait à la surprise générale sa retraite internationale. Une décision notamment influencée par le fait que Didier Deschamps ait choisi Kylian Mbappé pour récupérer le brassard d'Hugo Lloris après la Coupe du monde. D'ailleurs, Alain Roche est persuadé que c'est définitivement terminé pour Grizou.

Roche met fin au rêve d'un retour de Griezmann en Bleus « Bien sûr, c’est un rêve, mais je n’y crois pas un instant. C’est impossible qu’il revienne, même s’il a marqué notre génération. On a beaucoup d’affection pour ce garçon-là parce qu’il a beaucoup donné pour l’Equipe de France, pour le maillot, de manière assez incroyable sur le terrain et même en dehors. Il a donné une très bonne image du football français en tout cas. Mais non, ce n’est pas possible… », confie-t-il au micro de Canal+ avant de poursuivre.