Rayan Cherki menacé en France ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que sa carrière avec Manchester City est en train de décoller, Rayan Cherki a également été titularisé par Didier Deschamps dans un rôle de numéro 10 jeudi soir avec l'équipe de France contre l'Ukraine. Mais Pierre Ménès craint que ce système en 4-2-3-1 ne soit pas utilisé en Coupe du Monde, et c'est donc Cherki qui devrait faire les frais d'un nouveau passage en 4-3-3.

Déjà très prometteur dans son association avec Erling Haaland depuis son transfert à Manchester City cet été, Rayan Cherki (22 ans) parviendra-t-il également à faire son trou en équipe de France ? Didier Deschamps a profité de la pénurie au milieu de terrain (absences de Tchouaméni, Camavinga et Rabiot) jeudi soir face à l'Ukraine pour tenter un autre système en 4-2-3-1 avec Cherki positionné en pur numéro 10, au soutien de Kylian Mbappé, et l'ancien crack de l'OL n'a pas brillé dans ce match.

Pas de révolution tactique en Coupe du Monde ? D'ailleurs, selon Pierre Ménès, Didier Deschamps fera rebasculer l'équipe de France à coup sûr en 4-3-3 pendant la Coupe du Monde l'été prochain : « Je ne suis toujours pas convaincu que cette formule à quatre offensifs sera celle qu’on verra à la Coupe du monde avec Deschamps. Peut-être que ce qui peut sauver ce système à quatre offensifs, c’est de trouver un troisième milieu d’un niveau correct. Je sais bien que Camavinga, Tchouaméni et Rabiot sont forfaits pour ce rassemblement, mais c’est sûr qu’entre la puissance défensive de l’équipe de France et sa réelle capacité offensive, il y a un trou au milieu », indique Ménès sur sa chaîne Youtube.