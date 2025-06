Rabiot : Le gros troll signé Lamine Yamal !

Ce lundi, au cours d’un entretien accordé à COPE, Lamine Yamal est revenu sur la demi-finale de l’Euro 2024 face à l’équipe de France. Le phénomène du FC Barcelone et de l’Espagne n’a pas hésité à se payer Adrien Rabiot, qui avait mis en garde le prodige de 17 ans avant cette confrontation.

« Tu te souviens de ce que Rabiot t’a dit »

Interrogé par la COPE avant les retrouvailles contre la France ce lundi, Lamine Yamal est revenu sur cet épisode avec Adrien Rabiot. « Mes amis m’envoient des mauvaises choses sur TikTok 20 minutes avant les matchs, ils savent que ça me motive. Contre la France, je dormais dans le bus et mon ami m’a appelé pour me dire : 'Tu te souviens de ce que Rabiot t’a dit’, et j’ai dit : 'Oui, je me souviens". Le match a commencé et je ne marque pas… alors je regarde les tribunes et j’ai vu le geste de cet ami : "souviens-toi de ce qu’il a dit." J’étais vraiment excité et je me suis mis à courir sans m’arrêter puis marquer », a confié le diamant du FC Barcelone.