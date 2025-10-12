«Quelle tristesse» : Pierre Ménès est dégoûté !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Vendredi soir, l'Equipe de France est venue à bout de l'Azerbaïdjan au Parc des Princes (3-0) dans un match qui n'a pas vraiment donné matière à s'enthousiasmer. Les Bleus n'ont pas proposé grand-chose avant l'ouverture du score de Kylian Mbappé à la fin de la première période. Le niveau était si peu convaincant que Pierre Ménès n'a pas hésité à s'en plaindre.

Durant cette nouvelle trêve internationale, l'Equipe de France a l'occasion de valider son ticket pour la prochaine Coupe du monde. Mais Pierre Ménès pense qu'il faudra déployer un meilleur niveau face à l'Islande. Il a été très critique sur le niveau de jeu proposé par les Bleus face à l'Azerbaïdjan.

Les Bleus gagnent sans briller Face à une modeste équipe azerbaïdjanaise, il est vrai que les hommes de Didier Deschamps n'ont pas eu à forcer leur talent. Les Bleus ont trouvé la solution grâce à une belle inspiration de Kylian Mbappé à la toute fin de la première mi-temps avant que Rabiot et Thauvin ne viennent alourdir la marquer. « Franchement qui avait envie de se taper ce France-Azerbaïdjan ? Pas grand monde et si en plus, on avait su la purge que ça allait être, on aurait sans doute été moins nombreux à le regarder » commence Pierre Ménès sur sa chaîne YouTube.